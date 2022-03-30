Pazara giden Nedim Şener domates fiyatlarını görünce ne yaptı?

Yazar Nedim Şener, Haber Global ekranlarında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken pahalılığa dikkat çekti. Pazara gittiğini söyleyen Nedim Şener, “25 liraya domates olur mu? Ben almadım. O fiyattan domates tüketmek benim bir yurttaş olarak içime sinmiyor." dedi.

Gazeteci yazar Nedim Şener, dün akşam Haber Global’de ekrana gelen Yüz Yüze programında Buket Aydın’ın sorularına yanıt verdi.

Fahiş sebze meyve fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İktidar cenahı sadece Erdoğan'ın ne dediğine ne yaptığına bakıyor geri kalanıyla çok fazla ilgilenmiyorlar"

Et fiyatlarına değinen Şener, "Pandemi sürecinde tarıma çok ciddi destekler verildi. Traktör alımı konusunda. Peki bu destekler ne oldu? Doğru yönlendirildi mi? Önemli olan bu işte. İktidar cenahı sadece Erdoğan'ın ne dediğine ne yaptığına bakıyor geri kalanıyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Bu fluluk arasında çok şey aradan kaçıyor. Bu da yetmezmiş gibi bazı bürokratların yaptığı açıklamalar insanların geçimleriyle ilgili kırılganlıklar yaratıyor. En son Et Süt Kurumu'nun başındaki bürokratın yaptığı gibi. Görevden alındı ama keşke o noktaya gelmeden olsaydı." dedi.

25 liraya domates olur mu?

Pazara gittiğini söyleyen Nedim Şener, “25 liraya domates olur mu? Ben almadım. Alamadım değil, almadım çünkü yani ben onu yani o fiyattan domates tüketmek benim bir yurttaş olarak içime sinmiyor.” dedi.

Araya giren Buket Aydın’a Şener’e “Domates yemiyor musunuz?” diye sorunca Şener, “Şu anda almıyorum. 25 lira yazıyor üzerinde” diye yanıt verdi.