BIST 2.207
DOLAR 14,66
EURO 16,29
ALTIN 907,78
YEREL

Elazığ'da 2 kardeşe sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme tokat birbirine girdiler: İşte o anlar...

ELAZIĞ’da bir şüpheli sokak ortasında 2 kardeşi kurusıkı tabancanın dipçiği ile darp etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A., sokak üzerinde bulunan S.D. ve R.D. kardeşlerin işlettiği dükkana geldi. Kısa süre içerisinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sokağa taşan olayda iki taraf tekme tokat birbirine girdi. Bu sırada E.A., belinden çıkardığı kurusıkı tabancanın dipçiği ile iki kardeşi darp etti.

Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 7. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 7. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 27. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 27. bölüm fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster'de Ankara'yı bilemeyen Tıp öğrencisi Kenan İmirzalıoğlu'nu çıldırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de Ankara'yı bilemeyen Tıp öğrencisi Kenan İmirzalıoğlu'nu çıldırttı
Savaştan korkunç görüntüler! Savaş esirlerine işkence edip ayaklarından vurdular
Savaştan korkunç görüntüler! Savaş esirlerine işkence edip ayaklarından vurdular
7. kez evlenecek olan Seda Sayan'ın nikahını bakın hangi eski bakan kıyacak: Şahitler belli
7. kez evlenecek olan Seda Sayan'ın nikahını bakın hangi eski bakan kıyacak: Şahitler belli
Dolmabahçe'de Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında güldüren diyalog! 'Votka zannettim'...
Dolmabahçe'de Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında güldüren diyalog! 'Votka zannettim'...
Cüneyt Arkın'ın kitabındaki 'Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi' kim Orhan Gencebay mı Sevim Emre çıldırdı!
Cüneyt Arkın'ın kitabındaki 'Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi' kim Orhan Gencebay mı Sevim Emre çıldırdı!
İstanbul'da AVM'de skandal! Lübnanlı kadın stant kurdu 80 TL'ye yapıyor: Böylesini ilk kez görüyoruz
İstanbul'da AVM'de skandal! Lübnanlı kadın stant kurdu 80 TL'ye yapıyor: Böylesini ilk kez görüyoruz
İzmir'de akılalmaz olay! Tekme atıp kafasını kopardı denize attı: Görüntü pes dedirtti
İzmir'de akılalmaz olay! Tekme atıp kafasını kopardı denize attı: Görüntü pes dedirtti
Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'da! İbrahim Kalın'la oturdu Erdoğan'la sohbet etti
Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'da! İbrahim Kalın'la oturdu Erdoğan'la sohbet etti