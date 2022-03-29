Cüneyt Arkın'ın kitabındaki 'Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi' kim Orhan Gencebay mı Sevim Emre çıldırdı!

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu konuşuluyor. Orhan Gencebay bu iddialara Tv8 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi.

Battal Gazi başta olmak üzere oynadığı tüm rolleriyle Yeşilçam'ın en usta isimleri arasında adını altın harflerle kazıtan Cüneyt Arkın “Benim Kahramanım Türk Halkıdır” isimli kitabını yayımladı. Cüneyt Arkın kitabında öyle bir detaya yer verdi ki, kitabın çıktığı andan bu yana medya kulisleri kitapta yer alan iddianın peşine düştü. Cüneyt Arkın, kitabında Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçiyi isim vermeden anlattı. Odatv ise o ismin Orhan Gencebay olduğunu ileri sürdü.

Oda Tv'ye göre o isim Orhan Gencebay: Cüneyt Arkın kitabında Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçiyi isim vermeden anlattı. medya kulisleri kitapta bahsedilen arabeskçi için çeşitli tartışmalara girdi ancak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Oda Tv'ye göre Cüneyt Arkın'ın isim vermeden anlattığı o olayda mevzubahis arabeskçi Orhan Gencebay...

Orhan Gencebay Tv8'deki 2. Sayfa canlı yayınına bağlandı: Sakin ve tartışmadan uzak tavrı ile bilinen Orhan Gencebay, ilk kez yüksek tansiyonlu bir konuşma yaparak, Cüneyt Arkın'a tepki gösterdi. Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına telefon ile bağlanan Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın'ın 'iğrenç' yalanlara imza attığını ifade ederek tepki gösterdi.