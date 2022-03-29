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Edirne'de büfe sahibini bıçakladı kanlar içinde bıraktı! Sebebini öğrenen şaştı kaldı

EDİRNE’de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı.

İddiaya göre, Yacıkcı Şahin Mahallesi'nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti. Şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı. Kimliği belirsiz kişinin büfeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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