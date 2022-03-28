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Gören ihbarda bulundu! Merdivenlerde ceset şoku

 NİĞDE'de 61 yaşındaki Süha Kaya, yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın merdivenlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Süha Kaya olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşadığı apartmanda merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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