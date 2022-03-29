Rusya-Ukrayna Barış Masası Dolmabahçe Sarayı'nda kuruldu! Erdoğan'dan iki ülkeye çağrı

RUSYA ve Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul’a taşınırken tarihi barış görüşmesinin adresi Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi. Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmede. İki heyet Dolmabahçe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke heyetlerine seslendi.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için her düzeyde yoğun mekik diplomasisi yürüten Türkiye, iki ülke heyetleri arasında bir süredir videokonferans yöntemiyle devam eden görüşmelerin tarihe geçecek ‘yüz yüze’ toplantılarına da ev sahipliği yapıyor. Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine hitap eetti İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri, Türkiye'ye ve İstanbulumuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

- Görüşmelerin şimdiden, ülkeleriniz, bölgemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır.

- Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim Bey sürekli iletişim halinde oldular. Her iki tarafın da hassasiyetlerini koruyan adilane bir yaklaşım sergiledik. Öncesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer tablonun ortaya çıkmaması için çabaladık.

- Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Bu trajediyi durdurmak tarafların elinde. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasına olacaktır.

- Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken dönemdeyiz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz.

- Tüm dünya sizlerden müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesi ile barışın temelini atıyorsunuz, her katkıya biz hazırız.

Liderler görüşmesine ev sahipliğine hazırız

- Bugün Taşkent'e hareket ediyorum. Dışişleri Bakanımız ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi bakımından İstanbul'da bırakıyorum.

- Görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefil konuları ele aldığınızın farkındayız.

- Masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmaların, nihai barışın temelini oluşturacağı muhakkaktır. Kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim.

- Liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız.