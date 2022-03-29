İstanbul'da AVM'de skandal! Lübnanlı kadın stant kurdu 80 TL'ye yapıyor: Böylesini ilk kez görüyoruz

İSTANBUL Bahçelievler'de bir AVM'de stant kurup hekim olmayan kişilerce 80 TL karşılığında diş beyazlatma ve temizlik yaptığı ortaya çıktı.

Mezuniyetine üç ay kalmış bir diş hekimi adayı olduğunu belirten bir Twitter kullanıcısı, İstanbul Bahçelievler’de bir AVM’de hekim olmayan kişilerin diş bakım standı açtığını, diş beyazlatma ve temizlik yaptığını öne sürdü. Stantta kreşuar, kavitron ucu, ayna ve sond gibi diş sağlığı malzemelerinin olduğunu gören diş hekimi adayı, 80 TL’ye diş beyazlatma ve temizlik yapan Lübnanlı stant görevlisini görüntülemek isterken saldırıya uğradığını da söyledi.



İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Ali Gürlek yaşanan olayla ilgili "İnsanın ağzında sadece diş hekimi çalışabilir. Diş hekimi olmayan birinin insanın dişlerine müdahale etmesi mümkün değil. Kaldı ki, diş hekimi olsanız bile uygunluk belgesi, ruhsat almış bir yerde çalışmanız gerekir. Hastane olabilir, özel poliklinik olabilir vs. Koltuğu aldım gittim bir yere kurdum bu işi yapıyorum demek asla kabul edilemez." dedi.



"AVM'nin de izin vermemesi gerekir"

Sözcü'nün haberine göre Gürlek "Böyle AVM içerisinde stant açıp hizmet sunduğunu ilk kez görüyoruz açıkçası. Bazen şikayetler geldiğinde suç duyurusunda bulunuyoruz ama böylesi kurulu bir mekanda çalışanı ilk kez gördük. AVM'nin de izin vermemesi gerekir. İnsan sağlığını ilgilendiren bir şey konusunda nasıl böyle izin verirsiniz?" ifadelerini kullandı.