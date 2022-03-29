BIST 2.193
DOLAR 14,83
EURO 16,38
ALTIN 911,74
YEREL

İzmir'de akılalmaz olay! Tekme atıp kafasını kopardı denize attı: Görüntü pes dedirtti

İZMİR Dikili'de bulunan bir parkta, çocuk heykellerinin başları tekmeyle kırıldı. Daha önce de 2 kere benzerinin yaşandığı olay anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu, ilçeye bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75'inci Yıl Parkı'nda meydana geldi. 27 Mart gecesi yürüyüş yapanlar, çocuk heykellerine hasar verildiğini fark ederek durumu belediye yetkililerine bildirdi. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen güvenlik kamerası incelemesinde, görüntülerde bir kişinin, yan yana dizili olan ve polyesterden yapılmış, birbirinin omuzlarına dokunarak hizaya girmiş 4 çocuk temalı heykellerin baş kısımlarını tekme atarak kırdığı görüldü. Öte yandan güvenlik kamerası tarafından görüntülenen saldırganın kimliğinin belirlendiği ve kendisini yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Çocuk heykellerine daha önce de 2 kez saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'da! İbrahim Kalın'la oturdu Erdoğan'la sohbet etti
Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'da! İbrahim Kalın'la oturdu Erdoğan'la sohbet etti
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
Rusya-Ukrayna Barış Masası Dolmabahçe Sarayı'nda kuruldu! Erdoğan'dan iki ülkeye çağrı
Rusya-Ukrayna Barış Masası Dolmabahçe Sarayı'nda kuruldu! Erdoğan'dan iki ülkeye çağrı
Gizlendiği binadan Ukraynalı direnişçi Rus tankı tanksavarla vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi devma etti
Gizlendiği binadan Ukraynalı direnişçi Rus tankı tanksavarla vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi devma etti
Diyarbakır'da cani anne bebeğine dehşeti yaşattı! Görüntüleri izleyen kocası hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da cani anne bebeğine dehşeti yaşattı! Görüntüleri izleyen kocası hayatının şokunu yaşadı
Muğla'da feci kaza! Kamyonet kontrolden çıktı direğe çarptı: İşte o anlar...
Muğla'da feci kaza! Kamyonet kontrolden çıktı direğe çarptı: İşte o anlar...
ATV'nin Hakim dizisi 1. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 1. bölüm fragmanı
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 20. bölüm fragmanı
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 20. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 20. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 20. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 37. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 37. bölüm fragmanı