İstanbul'da su borusu patladı! Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı

İSTANBUL Bayrampaşa’da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin yolda oluşan göçük nedeniyle yaptıkları çalışma esnasında su borusu patladı. Su borusunun patladığı ve fışkıran suyun metrelerce yükseldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün 11.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde İSKİ ekiplerinin kullandığı iş makinesinin yaptığı çalışma esnasında sızıntı olduğu öğrenilen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı. Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu.



İSKİ ekiplerinin çalışması esnasında borunun patladığı ve suyun metrelerce yükseldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindeki iş makinesi boru üzerine baskı yaparak suyun fışkırmasını önlerken ekipler, patlayan boru üzerinde çalışma yaptı. Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.