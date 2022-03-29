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Dolmabahçe'de Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında güldüren diyalog! 'Votka zannettim'...

İSTANBUL'da Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakere çok ilginç bir diyalogla başladı. Rus müzakereci Medinskiy masadaki şişeyi eline alarak incelemeye başlayınca Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın dikkatini çekti. Sonrası herkesi güldürdü...

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan Rusya-Ukrayna müzakerelerine sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı. Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katıldı.

'O bir dezenfektan' deyince...
Toplantı başlayacağı sırada Rus müzakereci Medinskiy masadaki şişeyi eline alarak incelemeye başladı. Bu durum Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın dikkatini çekti. Arakhamia, Rus müzakereciye dönerek "O bir dezenfektan" dedi. Mediniskiy ise "Vodka zannettim" ifadelerini kullandı.

İkili arasında geçen bu diyalog zor müzakerelerin olduğu masada kısa süreli gülümsemelere neden oldu.

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