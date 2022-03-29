7. kez evlenecek olan Seda Sayan'ın nikahını bakın hangi eski bakan kıyacak: Şahitler belli

Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı içinde olan Seda Sayan nikah hakkında açıklama yaptı.

Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı içinde olan Seda Sayan, önceki gün mücevher fuarında görüntülendi. Çek Cumhuriyeti’nde 20 Mayıs’ta 7’nci kez gelin olmak için gün sayan Seda Sayan, nikah hakkında açıklama yaptı.



Sayan "Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak nikahımızı. Şahitler belli ama haklarında detay vermek istemiyorum şimdilik. Nikah sonrası bir yemek daveti vermeyi düşünüyoruz. Gelinliğim sade ve abartısız olacak. Çağlar vokalistlik yapıyordu. Ama bundan sonra tek başına sahneye çıkacak" dedi.