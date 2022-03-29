Kim Milyoner Olmak İster'de Ankara'yı bilemeyen Tıp öğrencisi Kenan İmirzalıoğlu'nu çıldırttı

'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasına katılan Tıp öğrencisi Name Çığra Coşkun gündeme oturdu. Türkiye'nin başkenti Ankara' sorusu için 2 joker kullanan tıp öğrencisi fena çuvalladı. Kenan İmirzalıoğlu bile dayanamadı ve kapak attı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Tıp öğrencisi yarışmacıya Türkiye'nin başkenti sorusu yöneltildi. Sorunun cevabını bilemeyen yarışmacı, ilk olarak seyirci joker hakkını kullandı. Ancak seyirciler yüzde 40 oranında doğru cevap verince yarışmacı çift cevap joker hakkını kullanarak doğru yanıtı buldu. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da, "Türkiye'nin başkenti değişmedi. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın" diyerek tepki gösterdi.







Seyircileri ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasının son bölümünde çok ilginç anlar yaşandı.

Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun'a "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu.

Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı. Seyirciler ise yüzde 40 oranında Ankara, yüzde 16 İstanbul, yüzde 28 Erzurum ve yüzde 16 Sivas yanıtını verdi. Cevaptan emin olamayan yarışmacı çift cevap joker hakkını da kullandı. İki jokerini de kullandıktan sonra doğru yanıtı veren yarışmacı, heyecanlandığını söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemeyerek "13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım. " diye konuştu.