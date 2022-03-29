Savaştan korkunç görüntüler! Savaş esirlerine işkence edip ayaklarından vurdular

RUSYA-Ukrayna savaşı da barış müzakereleri de sürerken, korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna askerlerinin, Rus askeri olduğu öne sürülen üniformalı esirleri öldüresiye dövdüğü, bazılarını ayaklarından vurduğu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi.

Ukrayna kuvvetlerinin Rus savaş esirlerini vurduğunu gösteren görüntülerin yankıları sürüyor. Telegram'da yayınlanan görüntüler ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi. Ukraynalı askeri yetkili Rus askerlerine kötü muamelede bulunanlara ceza verileceğini duyurdu. Kiev geçtiğimiz saatlerde söz konusu görüntüler ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Görüntüler kısa sürede viral oldu!

Rus basınında yer alan haberlere göre ise Rus müzakereciler esir askerlere yönelik kötü muameleyi protesto etti. İnternete düşen görüntüler kısa sürede viral olmuş ve tepki çekmişti. Görüntüler savaşın korkunç yüzünü de bir kez daha gözler önüne sermişti.

Savaşta kaç Rus askeri öldü

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaştaki Rus kayıpları ile ilgili çelişkili bilgiler bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 68 askeri üs yok edildi” açıklamasında bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 17 bin 200 askeri personelini kaybettiğini duyurdu.

Batılı kaynaklara göre rakamlar...

Batılı istihbarat kaynakları ise bu sayısının 7 ila 12 bin arasında olduğu görüşünde. 2 Mart’ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya daha sonra resmi bir güncelleme yayınlamadı.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda’nın internet sitesinde yer alan haberde ise savaşta ölen Rus askerlerinin sayısının 16 binin üzerinde olduğu bilgisi yer almıştı.

Söz konusu haber kısa sürede yayından kaldırılmış, gazete bunun bir siber saldırı sonucu yayınlandığını iddia etmişti.