BIST 2.207
DOLAR 14,58
EURO 16,18
ALTIN 900,30
MEDYA

FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 39. bölüm fragmanı

Aşk Mantık İntikam dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 1 Nisan 2022 Cuma akşamı FOX'ta...

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Biden'dan İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama
Biden'dan İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama
Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti
Türkiye prestij maçında İtalya'ya 3-2 kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi
İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk can verdi
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Sahurda tüketilmesi önerildi hem kalp krizi riskini azaltıyor hem tok tutuyor
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
Petrol fiyatlarını altüst edecek gelişme petrol devi Saudi Aramco duyurdu rekor olacak
İkinci el araba alım satımında KDV değişti sektördeki uzman isimlerden önemli açıklamalar
İkinci el araba alım satımında KDV değişti sektördeki uzman isimlerden önemli açıklamalar
Avrupa Birliği'nden koronavirüs uyarısı: Rahatlamaya yer yok
Avrupa Birliği'nden koronavirüs uyarısı: Rahatlamaya yer yok
A101 ve BİM'de 150 lira olan 5 kilo ayçiçeği yağı Tarım Kredi'de indirimli 129 liradan satılıyor
A101 ve BİM'de 150 lira olan 5 kilo ayçiçeği yağı Tarım Kredi'de indirimli 129 liradan satılıyor
Ali Erbaş üzerinden Türkiye'ye kurulan büyük tuzak
Ali Erbaş üzerinden Türkiye'ye kurulan büyük tuzak