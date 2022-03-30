BIST 2.207
DOLAR 14,66
EURO 16,29
ALTIN 906,96
YEREL

İstanbul'un göbeğinde 'ucuzluk' izdihamı! Fiyatı duyanlar akın etti

İSTANBUL Ümraniye’de bulunan bir mağaza zincirinin açılışında çeşitli ürünlerde indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağaza açılışına akın ederken büyük izdiham yaşandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazaya akın etti. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada büyük izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'da 2 kardeşe sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme tokat birbirine girdiler: İşte o anlar...
Elazığ'da 2 kardeşe sokak ortasında dehşeti yaşattı! Tekme tokat birbirine girdiler: İşte o anlar...
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 7. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 7. bölüm fragmanı
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 39. bölüm fragmanı
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 39. bölüm fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster'de Ankara'yı bilemeyen Tıp öğrencisi Kenan İmirzalıoğlu'nu çıldırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de Ankara'yı bilemeyen Tıp öğrencisi Kenan İmirzalıoğlu'nu çıldırttı
İstanbul'da su borusu patladı! Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı
İstanbul'da su borusu patladı! Fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı
7. kez evlenecek olan Seda Sayan'ın nikahını bakın hangi eski bakan kıyacak: Şahitler belli
7. kez evlenecek olan Seda Sayan'ın nikahını bakın hangi eski bakan kıyacak: Şahitler belli
Dolmabahçe'de Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında güldüren diyalog! 'Votka zannettim'...
Dolmabahçe'de Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında güldüren diyalog! 'Votka zannettim'...
Cüneyt Arkın'ın kitabındaki 'Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi' kim Orhan Gencebay mı Sevim Emre çıldırdı!
Cüneyt Arkın'ın kitabındaki 'Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi' kim Orhan Gencebay mı Sevim Emre çıldırdı!
İstanbul'da AVM'de skandal! Lübnanlı kadın stant kurdu 80 TL'ye yapıyor: Böylesini ilk kez görüyoruz
İstanbul'da AVM'de skandal! Lübnanlı kadın stant kurdu 80 TL'ye yapıyor: Böylesini ilk kez görüyoruz
İzmir'de akılalmaz olay! Tekme atıp kafasını kopardı denize attı: Görüntü pes dedirtti
İzmir'de akılalmaz olay! Tekme atıp kafasını kopardı denize attı: Görüntü pes dedirtti