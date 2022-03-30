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Adana'da fark edilen hırsız ilginç anlar yaşattı

ADANA'da hırsızlık için girdiği klima ve beyaz eşya servisinde fark edilen şüpheli çatıya tırmanarak kaçmaya çalışınca ilginç anlar yaşandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Klima ve beyaz eşya servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliden aşağı inmesini istedi. Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi.

Sopayla hırsıza saldırdı
Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi. Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu. Polisin gözaltına aldığı zanlı, ekip aracına bindirilerek 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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