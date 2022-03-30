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Tebliğciler Kadıköy'de! 'Doktor gibi görevimizi' dedi aldığı cevapla şok oldu

Zaman zaman Taksim ve Beyoğlu gibi bölgelerde ortaya çıkarak alkollü içki tüketilen mekanlarda oturanlara dini uyarılar yapan Tebliğciler bu kez Kadıköy'deydi. Alkol kullanılan bir masanın yanında dini “hatırlatmalar” yapan Tebliğciler ile masada oturan vatandaşlar arasında gerginlik de çıktı.

Taksim Meydanı ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarının önünde zaman zaman ortaya çıkan 'Tebliğciler' dün akşam da Kadıköy sokaklarındaydı. Alkollü masaların çevresinde “Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır” şeklinde yapılan açıklamalara, masada oturan vatandaşlardan da tepki geldi.

Ben doktora gidiyorum, size geldim mi?
Vatandaşlardan birisinin “Bizim böyle bir isteğimiz oldu mu? Doktora gidiyoruz mesela muayene olmaya. Diyoruz ki benim bir rahatsızlığım var. Bizim sizden hatırlatma gibi bir isteğimiz oldu mu? Siz şu an taciz ediyorsunuz bizi bu masada otururken” şeklinde konuşması üzerine Tebliğciler de “Yok taciz değil, sıkıntı yok. Selamlaşma. Allah’a emanet olun” diyerek bölgeden uzaklaştı.

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