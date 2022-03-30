Survivor All Star iletişim ödülünde Nagihan Karadere'nin gözyaşları Kızını göstermeyen eski eşine sitem

Survivor All Star 2022'de iletişim oyununu kazanan Nagihan Karadere, heyecanla kızını görmeyi beklerken hayal kırıklığına uğradı. Kızının 4 yaşındaki eski fotoğrafıyla karşılaşan Nagihan ağlayarak eski eşine sitem etti.

Yıllar önce Survivor'da olduğu dönemde eşinin başka kadınlarla görüştüğünü öğrenerek boşanan Nagihan Karadere, dün akşam yayınlanan bölümde sinir krizi geçirdi. İletişim oyununu kazanan ve kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan, karşısında kızının yıllar önceki fotoğrafını görünce "Babası bilerek yapıyor. Ben kızımın son halini görmek istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.







Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar iletişim ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanarak hem dokunulmazlığı kazanan hem de iletişim oyununu hak eden ünlüler takımı ailelerinden gelen fotoğraflara bakıp notlarını okudu. Ancak kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan, gönderilen fotoğrafın yıllar öncesin ait olduğunu görünce çileden çıktı.







Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve iletişim ödülünü barındıran oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu oyunun kazananı ise ünlüler takımı oldu. Üst üste oynanan 3 dokunulmazlığı kazanmanın mutluluğunu yaşayan ünlüler takımı, iletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflara ve mesajlara kavuştu.





Büyük bir sabırsızlıkla kızı Arven'i görmek için ekran karşısına geçen Nagihan, mesaj açılınca kızının kendisiyle yıllar önce çekildiği bir fotoğrafı görünce yıkıldı. Kızının son halini görmek istediğini belirten Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski kızım burada dört yaşında. Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sinirlerine hakim olamayarak bahçeye çıkan Nagihan'ı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.





