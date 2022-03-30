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Adana'da herkesin gözü önünde kadını tekme ve yumrukla dövdü

ADANA’da bir kişi kadını herkesin gözü önünde otoparkta tekme ve yumrukla dövmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otoparkta bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce erkek arkasını dönüp gitmek istedi. Ancak kadın erkeğin arkasından gidip konuşmaya devam etti. Bunun üzerine dönen erkek şahıs kadına önce tekme atıp daha sonra da yumruk atmaya başladı. Herkesin gözü önünde olan bu olaya etraftaki 3 kişi müdahale etti. Şahısların araya girmesiyle kavga büyümeden bitti. Taraflar olay yerinden ayrılarak farklı yönlere gitti. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

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