Nişantaşı Üniversitesi karıştı 30 akademisyen işten çıkarıldı: Tuvalete bile...

Nişantaşı Üniversitesi'nde işten çıkarılan akademisyenlerin sayısı 30’a ulaştı. İşten çıkarma sebebi olarak ise işverene hakaret gösterildi. Akademisyenler ağır koşullara çalıştıklarını, yemeğe ve tuvalete dönüşümlü gittiklerini söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi’nde akademisyen kıyımı devam ediyor. Yönetim eşit ücret talep eden asistanların görevine son veriyor. Asistanlar, devlet üniversitelerinde çalışan asistanlarla aralarındaki ücret farkına karşı üniversite yönetimine dilekçe vermişti. Dilekçenin verilmesinin ardından asistanlar, okul yönetimi tarafından performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten atıldılar. 29 Mart'ta Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal, alkışlı protesto gerçekleştiren asistanların üzerine yürürken “Tutumunuzu da gördüler, üslubunuzu da gördüler. Bu mu eğitim?” diyen bir akademisyene “Eğitim bu” diye bağırarak yanıt vermişti.



Bugün yeni bir gelişme yaşandı. 10 akademisyen daha okulda geldiklerinde kartlarının basmadığını fark etti. Kendilerine hiçbir bildirim yapılmadan işten atıldıklarını söyleyen asistanların eşyalarını toplamaları ve üniversite dışına çıkmalar söylendi. Asistanların dünkü protesto sonrası işten çıkarıldıkları öğrenildi. İşten çıkarma sebebi olarak ise işverene hakaret gösterildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından akademisyenlere, eşyalarını toplamaları ve üniversiteden çıkmaları gerektiği söylendi. Akademisyenler okul dışına çıkana kadar takip edildiler.







"Tuvalete ve yemeğe dair dönüşümlü şekilde gidiyorlar"

Sözcü'ye konuşan akademisyenler, bugün yaşananlara dair “Bildirim dahi yapmadan hukuksuzca işten atılıyoruz. Bunu da kartımız okunmayınca anlıyoruz. Süreci de baskıyla yürütmek istiyorlar. Güvenlikler bugün arkamızdan ‘Hadi hocam hadi' diyerek peşimizde dolaştılar, çıkarmak istediler.” dedi. Akademisyenler ayrıca yıllardır ağır çalışma koşullarıyla mücadele ettiklerini söylerken, tercih dönemlerinde çağrı merkezlerinde çalıştırıldıklarını, öğrencilere ücret bildirimi yaptıklarını belirtti. Molalara, tuvalete ve yemeğe dair dönüşümlü şekilde gittiklerini söylediler.



"Ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat vermeyiz"

Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi’nin (VÜDAM) aktardığına göre yönetime çağrılan araştırma görevlilerine arabulucu eşliğinde para teklif edildi. Yasal tazminatın çok altında para teklif eden yönetim “Kod 22’den çıkarıldınız ama ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat vermeyiz” diyerek araştırma görevlilerini tehdit etti.