İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde babasını vurdular: İşte o anlar...

İSTANBUL Avcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, karşısındaki adamı çocuğunun gözleri önünde silahla vurdu. Çocuğunun gözleri önünde bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarıyla kaldırımda yürüyen Esat Sal, alacak verecek konusunda iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri, arkadaşının uyarılarına rağmen silahını çıkararak, Esat Sal’a doğru ateş etmeye başladı. Saldırgan, adamın yanındaki 5 yaşındaki çocuğa aldırış etmeden iki el ateş ettiği Esat Sal’ı bacağından yaraladı.



Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sal’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından magandayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olaya karışan kişinin saldırıdan sonra tabancayı sokağa attığı belirlendi.



Çocuğun dehşeti yaşadığı anlar kamerada

Görüntülerde bir kişinin tartışmanın olduğu noktaya küçük bir kız çocuğu ile geldiği, kız çocuğunun ise gergin tartışmaya ağlayarak tepki verdiği görüldü. Tartışma sırasında belindeki silahı çıkaran kişi, kız çocuğunun önünde bulunan Esat Sal'a doğru ateş ederek kaçtığı görüldü.



"Ayaklarına sıkıp kaçtılar"

Olayı anlatan görgü tanığı Doğan Ürün, “Bir adam vardı, yanında da iki tane çocuğu vardı. Kaldırımda yürürken 17-18 yaşlarında iki çocuk ayaklarına sıkıp kaçtılar. Yanındakiler son anda kurtuldular, adam yaralandı ambulans geldi, sonra hastaneye götürüldü. Tanımıyorduk ama kameradan gördük. Çocuklara gelmedi, sadece adam yaralandı, adam yaralandığı gibi çocuğu yanımıza aldık” diye konuştu.