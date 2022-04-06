'Midyeci Ahmet'in gerçek yüzünü görün' deyip paylaştı! Eski eş Deniz Çelebi sessizliğini bozdu: Bugün de beni...

Son dönemin hızla büyüyen kurumlarından olan Midyeci Ahmet'in Beşiktaş şubesi Ahmet Çiçek ve boşandığı eşi Deniz Çelebi arasında kriz çıkardı.

Türkiye ve yurt dışında şubeleri olan ve hızla büyümeye devam eden 'Midyeci Ahmet' bu defa özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz aylarda eşi Deniz Çelebi ile boşanan ve ilk şubesi olan Beşiktaş şubeyi eşine bırakan 'Midyeci Ahmet' olarak tanınan Ahmet Çiçek, bu şube hakkında yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.



"Beşiktaş Midyeci Ahmet ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Şu an var olan 'Midyeci Ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır." açıklaması üzerine boşanma sonrası şube üzerine geçen Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi, sosyal medyadan suskunluğunu bozdu.







"Bugün mağdur ediliyoruz"

Çelebi "Ahmet Bey tarafından bir takım açıklamalar yapıldı. Buna karşılık bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Biz kısa bir süre önce boşandık. Sizin de bildiğiniz gibi 'Midyeci Ahmet' markasında ilk günden bu güne kadar çok emek verdim. Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı. Bugün geldiğimiz noktada, gayet medeni bir şekilde boşanırken, Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.



"Bugün de beni kapattırmaya çalışıyor"

Çelebi "Anti propagandasını yapıyor. Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. Ben iki çocuğumla mağdur ediliyorum. Çok emeğim var. Markayı ben ayakta tuttum. Bugün mağdur ediliyorum. Bütün midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Ben vicdan diyorum. Zaten bütün lezzeti benim elimden geçti. Burayı ayakta tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin Ahmet'in gerçek yüzü görmesini istiyorum. Biz çok medeni ayrıldık. Dokuzuncu gününde karşıma şube açıldı. Bugün de beni kapattırmaya çalışıyor" dedi.