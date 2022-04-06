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'Tık' için büyük kepazelik! Hoparlörle vaktinden önce ezan dinletip oruç bozdurdu

Sosyal medyada tıklanmak için imza atılan rezilliklerin son halkası bu video oldu. Bir genç, sahilde iftar yapmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletti. Sadece sahildekilere değil, çevredeki evlerde yaşayanlara orucunu erkenden bozduran gençler, bir de bu anların videosunu kahkahalar eşliğinde TikTok'ta paylaştı.

Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'taki tartışma yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

Çok sayıda kişiye oruç bozdurdular
Yalnızca sahildekiler değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşın da sesi duyarak oruçlarını bozduğu öğrenilirken, TikTok'ta paylaşılan skandal videoya çok sayıda tepki yorumu geldi.

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