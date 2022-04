Yerinden hopladı aklı çıktı! 'Ay korkuttun beni be' diyen Meral Akşener tepki gösterdi: Kahkahaya boğdu

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, salonda partililerden birinin attığı slogandan korktu. "Ay korkuttun beni be, etkilendi ama beni hoplattı" diye tepki gösteren Akşener daha sonra kendisine yöneltilen iltifata teşekkür etti

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı ev ve esnaf ziyaretlerinde gördüklerini aktaran Akşener, "Sokaklara taşamayan, yüreklere sığmayan, çaresizlikle baş başa bırakılan dar gelirli haneleri ziyaret ediyorum. Böyle bir şey görmedim. Duyduğum hikayeleri paylaşabilsek herkes ağlar. 27 yaşında iki çocuklu genç bir kız kardeşim 'Akşama sadece mercimek çorbası yaptım yanına bir şey yok' dedi. O mercimek çorbasını tattım." dedi.



Akşener "İçinde soğan, havuç, patates yoktu. Bazen çocuklara makarna yapıyoruz. İnsan kasaba gidemiyor. 'Tek hayalim küçük çocuğumun bezini, mamasını almak' diyor. Ev kadını bir kardeşim, 'Markete gittiğimde ne kadar mal olacak diye düşünüyorum. Önceden 400 liraya her şeyi alabiliyorduk. Şimdi ancak yarısını alabiliyoruz' dedi. Asgari ücretli oğlu ise, 'Paket yapıyorum' dedi. 'Normalde kafeye giderdim ama en basit kafede bir çay 8.5 lira olmuş. Fakiri tam fakirleştirdiler' diyor." ifadelerini kullandı.



"Korkuttun beni be"

Bu sırada salondaki partililerden birisi "Gençliğim umudu Meral Akşener" diyerek yüksek sesle bağırdı. Bu slogana hazırlıksız yakalanan İYİ Parti lideri, "Korkuttun beni be" dedi. Daha sonra slogan atan kişiye teşekkürlerini sunan Akşener, "Etkilendi... Ama beni de hoplattı" ifadelerini kullandı. Bu sözler ise salondakileri kahkahaya boğdu.