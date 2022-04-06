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Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu verdiği hangi sözü tuttu ki bunu tutsun!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne söz vermişti?.. "Bundan sonra Erdoğan'ın ve partisinin adını anmayacağım, onları konuşmayacağım" demişti...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne söz vermişti?.. "Bundan sonra Erdoğan'ın ve partisinin adını anmayacağım, onları konuşmayacağım" demişti... Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yine Kemal Erdoğan'ı diline doladı... Son olarak da "5'li Çete'nin tahsildarı" dedi...

Mahkeme, "tedbir kararı" verdi o yöne çıktı Erdoğan da Erdoğan demeye devam etti... Kemal Bey verdiğiniz söze ne oldu?.. Hani bir daha Erdoğan'ı konuşmayacaktınız!.. "Seçimi kazandığımız belediyelerde bir tek işçinin bile işine son vermeyeceğiz, namus sözü" demişti... O namus sözüne ne oldu?.. İstanbul ve Ankara belediyelerinde onbinlerce kişi işten atıldı!.. Bu kaçıncı söz oldu verip de tutmadığınız... Biz sayamadık, sayan birileri varsa söylesin de bilelim...

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