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Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada! Ölüme koştu

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde Diyarbakır yönüne seyreden otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir diğer kaza da Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi hafif yaralandı.

Meydana gelen iki ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

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