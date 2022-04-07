BIST 2.316
DOLAR 14,71
EURO 16,06
ALTIN 910,50
MEDYA

ATV'nin Hakim dizisi 2. bölüm fragmanı

Hakim dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Hakim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Hakim 11 Nisan 2022 Pazartesi akşamı ATV'de...

Dünyada izlenme rekorları kıran Your Honor dizisinin uyarlaması olan Hakim'de yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıkları ele alınacak. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 21. bölüm fragmanı
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 21. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 28. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 28. bölüm fragmanı
Iğdır'da facia ucuz atlatıldı! El freni çekilmeyen araç hareket edince...
Iğdır'da facia ucuz atlatıldı! El freni çekilmeyen araç hareket edince...
Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada! Ölüme koştu
Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada! Ölüme koştu
Erdoğan ile çocukların gülümseten anları: Cumhur Dede
Erdoğan ile çocukların gülümseten anları: Cumhur Dede
Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu verdiği hangi sözü tuttu ki bunu tutsun!
Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu verdiği hangi sözü tuttu ki bunu tutsun!
Yerinden hopladı aklı çıktı! 'Ay korkuttun beni be' diyen Meral Akşener tepki gösterdi: Kahkahaya boğdu
Yerinden hopladı aklı çıktı! 'Ay korkuttun beni be' diyen Meral Akşener tepki gösterdi: Kahkahaya boğdu
Rus birliklerinin çekildiği köylerde sokaklar ceset dolu! Kan donduran yeni görüntüler geldi
Rus birliklerinin çekildiği köylerde sokaklar ceset dolu! Kan donduran yeni görüntüler geldi
Bakan Murat Kurum ziyaret ettiği aileyi sevince boğdu: Ev taksitlerini üstlendi
Bakan Murat Kurum ziyaret ettiği aileyi sevince boğdu: Ev taksitlerini üstlendi
'Tık' için büyük kepazelik! Hoparlörle vaktinden önce ezan dinletip oruç bozdurdu
'Tık' için büyük kepazelik! Hoparlörle vaktinden önce ezan dinletip oruç bozdurdu