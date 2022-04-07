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Ekrem İmamoğlu'nun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Ekrem İmamoğlu bugüne kadar kendi gündemini oluşturup, onun üzerinde konuşuyordu...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istememem. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmalı" dedi. İsmail Küçükkaya da bunu sordu... "Her CHP'li gibi benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi sonra da "ama" deyip kafaları karıştırdı... "6 Parti lideri bir karar verecek.

Bu yollar engebeli, tehlikeli virajların olduğu bir yol, zorlu bir süreç. 6 lider en doğru kararı verecektir" dedi... Yani, hala kendine kapıyı açık bıraktı... Bir anlamda "Tanju Özcan haklı, Kılıçdaroğlu burada seçilebilir mi"nin yolunu yaptı...

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