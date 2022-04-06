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Malatya'da mucize kurtuluş! İki takla atan araçtan ayakta çıktı

İhlas Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Malatya'da iki kaza yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya'da meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

"Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

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