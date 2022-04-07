Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi?

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 30 Mart'ta Genel İdare Kurulu'nun toplanmasının ardından Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı ancak Ağıralioğlu'na başka görev verilmedi.

Gazeteci Hadi Özışık, Yavuz Ağıralioğlu ile görüşmesini Youtube programında anlattı. Özışık ''Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüm... İstifa gibi bir düşüncesi yok... Şahinleşerek -Ümit Özdağ gibi- parti içinde kavga gürültü çıkarma hedefi yok... BBP'ye gidip, genel başkan olacağı iddialarına da güldü Yavuz Ağıralioğlu... - Benim bir koltuk derdim yok... Benim altımdan bir değil 3 kez koltuğu aldılar. Altımdan koltuğu aldılar diye siyaseten konuşmalarımı değiştirmem... Aynen böyle söyledi Yavuz Ağıralioğlu...'' ifadelerini kullandı.