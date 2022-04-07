Can Ataklı'nın adının geçtiği 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası ne?

İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, geçtiğimiz günlerde Can Ataklı'ya "1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yaptın mı?" diye sormuştu.

İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, geçtiğimiz günlerde Can Ataklı'ya "1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yaptın mı?" diye sormuştu. Hadi Özışık bu konuyla ilgili Youtube programında ''Can Ataklı incinmiş arkadaşlar... Canı sıkıldığında avukatlarına koşup "Şu Hadi Özışık'a haddini bildirin" diyor... Neymiş efendim; ben kendisine 'rüşvetçi' demişim... Ben kendisine 2011 yılında İnternethaber'e verdiği röportajdaki ifadelerini hatırlattım...

Orada ne diyordu Can Ataklı?.. "Ben Cem Uzah adına Ankara'ya gittim, orada bir kişi Başbakan Erdoğan adına benden 1 milyon dolar rüşvet istedi" diyordu... "Ben de bu teklifi Cem Uzan'a götürdüm. Cem Uzan da 'ben haklıyım, para falan vermem' dedi" diyor... Ben bunları hatırlatıp soru sorunca da "Vay efendim bana rüşvetçi dedi" diye mahkemeye koşuyorsun... Hani fikir ve ifade özgürlüğüna saygı nerede?'' ifadelerini kullandı.