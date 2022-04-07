BIST 2.345
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 916,15
YEREL

Kırklareli'ndeki dehşet kazanın sebebi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde yolcu otobüsünün 2 kişiyi yaraladığı ve otomobili sürüklediği anların sebebi ortaya çıktı. Kameralara yansıyan dehşet anlarında otobüsün otomatik vitesinin takılı kalması sebebiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde sürücülüğünü A.Y.'nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.'nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi. Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E. ve S.N., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazanın yaşanmasından sonra yapılan ilk incelemelerde otobüsün otomatik vitesinin takılı kaldığı, bu sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi. Polis tarafından ifadesi alınan şoförün suçsuz bulunması sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaralı olan vatandaşın hayati tehlikesi olmadığı, Vize'de tam teşekküllü hastane olmadığından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'den şaşırtan anlar! Polis aracının camından kaçmaya çalıştı
Mersin'den şaşırtan anlar! Polis aracının camından kaçmaya çalıştı
Rize iftar ezanı şakasıyla karıştı! İftardan 10 dakika önce orucu bozdurduk videosu olay oldu
Rize iftar ezanı şakasıyla karıştı! İftardan 10 dakika önce orucu bozdurduk videosu olay oldu
Bursa'da akılalmaz anlar! Otomobilinin üzerine çıkıp minibüs şoförüne saldırdı
Bursa'da akılalmaz anlar! Otomobilinin üzerine çıkıp minibüs şoförüne saldırdı
Can Ataklı'nın adının geçtiği 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası ne?
Can Ataklı'nın adının geçtiği 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası ne?
Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi?
Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enflasyon açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enflasyon açıklaması!
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu
Erdoğan Survivor'a katılırsa taklidi Twitter'da olay oldu! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı...
Erdoğan Survivor'a katılırsa taklidi Twitter'da olay oldu! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı...
Malatya'da mucize kurtuluş! İki takla atan araçtan ayakta çıktı
Malatya'da mucize kurtuluş! İki takla atan araçtan ayakta çıktı
Rus ordusundan temizlenen Borodyanka’nın son haline bakın
Rus ordusundan temizlenen Borodyanka’nın son haline bakın