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Cübbeli Ahmet Hoca 'Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz' dedi sosyal medya karıştı Nihat Hatipoğlu ne demişti?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın son sohbetinde 'Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz' çıkışı tartışma yarattı. Cübbeli Ahmet, Youtube hesabından yayınladığı İftar Sohbetleri adlı yayınında "Namaz kılmayanın orucu bozulur mu" sorusunu yanıtladı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ramazan ayına hızlı başladı. Geçtiğimiz gün ramazanda ekranlara çıkan hocaları dinlemeyin sözlerinin ardından şimdi de 'Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz' söylemiyle sosyal medyada yankı uyandırdı.

Namazın en büyük farz olduğunu söyleyen Cübbeli 'Ben sana oruç tutma demiyorum" vurgusuyla şunları söyledi:

"Sen zannetme ki içki kumarım yok, şuyum buyum yok, zinam yok, eşcinsel, lezbiyen değilim e o zaman tamam. Bir vakit namazın farzını kaçırmak zina yapmaktan da büyük günahtır. Adam öldürmekten de büyük günahtır. Şirkten sonra gavurluktan sonra namazın terkinden fazla günah yoktur. Namaz kılmayanın orucu da zekatı da kabul olmaz. Madem oruç tutuyorsun namaza da başla demek istiyorum. Ahirette hesabına bakarlar, oruç tuttuysan oruçtan sana azap etmezler ceza vermezler. Borcunu düşürürler."

Nihat Hatipoğlu ise daha önce bu konudaki soruya ise şöyle yanıt vermişti:

Namaz kılmayan bir kişi oruç tutabilir mi?

Namaz ve oruç ayrı iki farzdırlar. Elbette ki Müslüman’ın 5 vakit namazını kılması ve ramazan orucunu tutması gerekir. Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye ‘Oruç tutamazsın’ deme hakkına sahip değiliz. Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, tümünü terk et demek doğru değildir.

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