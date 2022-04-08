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Azerbaycan milletvekilinden Erdoğan açıklaması: Bize seçime katılın derlerse 10 milyon oy hazır

Azerbaycan Milletvekili Anar İskandarov, katıldığı bir televizyon programında ülkenin tamamını kastederek, "Eğer bize seçime katılın derlerse 10 milyon oy Erdoğan için hazır. Erdoğan bizim kahramanımızdır" dedi.

TMB TV'de Serkan Aksarı'nın sunduğu "Sondan Önce" programına katılan Azerbaycan Milletvekili İskandarov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kahramanı olduğunu savundu.

İskandarov, "Bir cümlem var. Eğer Azerbaycan'dan gelip oy kullanın deseler, 10 milyon Erdoğan'la birlikte. Tabii ki öyle bir şey olmaz ama öyle bir şey olsaydı 10 milyon Erdoğan için gelirdi. Ona şüpheniz olmasın" dedi. 

"Karabağ'ın kurtarılması Aliyev ve Erdoğan sayesinde olmuştur"
İskandarov, "30 yıl sonra Karabağ'ı aldık. Karabağ'ın kurtarılması Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olmuştur. Aliyev gibi Erdoğan da bizim kahramanımızdır" ifadelerini kullandı.

Programın diğer konukları arasında Avukat Hikmet Ömeroğlu, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Elman Nesirov ve AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın da yer aldı.

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