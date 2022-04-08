Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi gülmekten kırdı geçirdi: Meme ucumun etrafı...

Korsan TV ve efsane dizi Avrupa Yakasın'da canlandırdığı Volkan karakteriyle kendini sevdiren komedyen Ata Demirer'in konuk olduğu programda yaptığı İlber Ortaylı taklidi izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Mehmet Demirkol'un her hafta ünlü isimleri ağırladığı Socrates Dergi'nin YouTube kanalındaki son konuğu ünlü komedyen Ata Demirer oldu. Uzun bir aradan sonra yeni filmi Bursa Bülbülü'nün hazırlıklarına başlayan Demirer, keyifli sohbetini İlber Ortaylı taklidiyle de süsledi. Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı taklit eden Demirer, hem Demirkol'u hem de izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.