AK Parti Ağrı Gençlik Kolları'nın sahur videosu olay oldu! Mehmet Metiner 'kaldırın' deyince video silindi

AK Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle yaptıkları sahur programının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Selçuk'a "Davamıza zarar veriyor. Lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın?" diye çıkıştı. Selçuk da o videoyu kaldırdı. Ama video sosyal medyada olay oldu...

AK Parti Ağrı Genlik Kolları'nın düzenlediği sahur programı, AK Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un sosyal medyada yaptığı video paylaşımı nedeniyle olay oldu. Selçuk'un paylaştığı videoda şarkılar eşliğinde Gençlik Kolları üyelerinin sahur yemeği yiyip eğlendiği görüldü. AK Parti eski Milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Mehmet Metiner, bu paylaşıma çok kızdı.

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından Halil İbrahim Selçuk'un twitini alıntılayarak, "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" ifadelerini kullandı.

Başkan o paylaşımı sildi, Metiner sahur programını övdü

AK Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı görülürken Metiner'in de Selçuk'u uyardığı tweeti kaldırdığı ortaya çıktı. Metiner daha sonra Gençlik Kolları iftarından fotoğrafları, "Ağrı, ata yurdum benim. AK gençliğin şahlandığı yer. AK gençliğimizin yiğit başkanı Eyüp Kadir İnan’ın katılımıyla sahurda binlerce öğrencinin buluşması gururlandırdı beni… Eyüp Kadir kardeşim dur durak demeden çalışıyor. Tebriklerimi iletiyorum. Sizlerle gurur duyuyorum…" notuyla paylaştı.

Savcı Sayan: Sahur programının maliyeti 21 bin lira

Sosyal medyada TT olan video üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da bir video mesaj yayınladı. Sayan, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin TT olan sahur yemeğinin toplam maliyetinin 21 bin lira olduğunu iddia etti. Sayan, "Kürt gençlerine sadece cezaevini ve dağları layık görenler, gençlerin sahur programında birlikte kahvaltı yapıp kendi müzikleriyle eğlenmelerini çok görmüşler.. 21.000TL olan kahvaltı maliyeti KK’nın kaldığı otel odasının kaçta kaçına tekabül ediyor, vicdanınıza bırakıyorum" dedi.