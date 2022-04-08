BIST 2.372
DOLAR 14,75
EURO 16,04
ALTIN 915,84
MEDYA

Nahyabey'in Erdoğan Survivor'da skeci dillerde! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, son çektiği video ile tekrar gündeme geldi. Nahyabey ismiyle tanınan Muhammed Nur Yahya benzin skeciyle de hayli konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video çekti.  Videosunda Erdoğan'ı Survivor programında parodileştiren Muhammed Nur Nahya, adadan gidecek isim olarak "Bay Kemal" adını açtı. Videonun sonunda ise elektrik zamlarına gönderme yaptı. 

Muhammed Nur Nahya, benzin zamlarına ilişkin çektiği parodiyle de gündem olmuştu. Nahyabey ismiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'nın 14 Şubat sevgililer günü skeci ile Erdoğan'ın kovid karantinası da hayli beğenilmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kabus geri mi döndü? Korkunç görüntüler İstanbul'dan
Kabus geri mi döndü? Korkunç görüntüler İstanbul'dan
AK Parti Ağrı Gençlik Kolları'nın sahur videosu olay oldu! Mehmet Metiner 'kaldırın' deyince video silindi
AK Parti Ağrı Gençlik Kolları'nın sahur videosu olay oldu! Mehmet Metiner 'kaldırın' deyince video silindi
Azerbaycan milletvekilinden Erdoğan açıklaması: Bize seçime katılın derlerse 10 milyon oy hazır
Azerbaycan milletvekilinden Erdoğan açıklaması: Bize seçime katılın derlerse 10 milyon oy hazır
Tuzla Piyade Okulu'nda patlama sonrası yangın çıktı! Patlama sesi İstanbul'un bir çok yerinden duyuldu
Tuzla Piyade Okulu'nda patlama sonrası yangın çıktı! Patlama sesi İstanbul'un bir çok yerinden duyuldu
FOX'un Yasak Elma dizisi 138. bölüm fragmanı
FOX'un Yasak Elma dizisi 138. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 22. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 22. bölüm fragmanı
Kırklareli'ndeki dehşet kazanın sebebi ortaya çıktı
Kırklareli'ndeki dehşet kazanın sebebi ortaya çıktı
Mersin'den şaşırtan anlar! Polis aracının camından kaçmaya çalıştı
Mersin'den şaşırtan anlar! Polis aracının camından kaçmaya çalıştı
Rize iftar ezanı şakasıyla karıştı! İftardan 10 dakika önce orucu bozdurduk videosu olay oldu
Rize iftar ezanı şakasıyla karıştı! İftardan 10 dakika önce orucu bozdurduk videosu olay oldu
İstanbul Beşiktaş'ta tarihi bina çöktü! Ölümden koşarak kurtuldular
İstanbul Beşiktaş'ta tarihi bina çöktü! Ölümden koşarak kurtuldular