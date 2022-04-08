Nahyabey'in Erdoğan Survivor'da skeci dillerde! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, son çektiği video ile tekrar gündeme geldi. Nahyabey ismiyle tanınan Muhammed Nur Yahya benzin skeciyle de hayli konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video çekti. Videosunda Erdoğan'ı Survivor programında parodileştiren Muhammed Nur Nahya, adadan gidecek isim olarak "Bay Kemal" adını açtı. Videonun sonunda ise elektrik zamlarına gönderme yaptı.

Muhammed Nur Nahya, benzin zamlarına ilişkin çektiği parodiyle de gündem olmuştu. Nahyabey ismiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'nın 14 Şubat sevgililer günü skeci ile Erdoğan'ın kovid karantinası da hayli beğenilmişti.