BIST 2.345
DOLAR 14,74
EURO 16,06
ALTIN 917,60
YEREL

Mersin'den şaşırtan anlar! Polis aracının camından kaçmaya çalıştı

Anadolu Ajansı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı aynı araçtan elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı.

MERSİN'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri İ.E.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E. gözaltına alındı.

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı. Araçtan yere düşen zanlı bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.

Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rize iftar ezanı şakasıyla karıştı! İftardan 10 dakika önce orucu bozdurduk videosu olay oldu
Rize iftar ezanı şakasıyla karıştı! İftardan 10 dakika önce orucu bozdurduk videosu olay oldu
İstanbul Beşiktaş'ta tarihi bina çöktü! Ölümden koşarak kurtuldular
İstanbul Beşiktaş'ta tarihi bina çöktü! Ölümden koşarak kurtuldular
Can Ataklı'nın adının geçtiği 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası ne?
Can Ataklı'nın adının geçtiği 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası ne?
Ekrem İmamoğlu'nun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Ekrem İmamoğlu'nun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enflasyon açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enflasyon açıklaması!
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu
Erdoğan Survivor'a katılırsa taklidi Twitter'da olay oldu! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı...
Erdoğan Survivor'a katılırsa taklidi Twitter'da olay oldu! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı...
Malatya'da mucize kurtuluş! İki takla atan araçtan ayakta çıktı
Malatya'da mucize kurtuluş! İki takla atan araçtan ayakta çıktı
Rus ordusundan temizlenen Borodyanka’nın son haline bakın
Rus ordusundan temizlenen Borodyanka’nın son haline bakın
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 2. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 2. bölüm fragmanı