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DÜNYA

Rusya en korkunç katliamı yaptı! Ukrayna Kramatorks'ta tren istasyonunu vurdu şok görüntüler

RUSYA sivil katliamına bir yenisini daha ekledi. Rus ordusu, Kramatorks'ta bölgeden tahliye edilecek sivillerin toplandığı bir tren istasyonunu füze ile vurdu. İşte Ukrayna - Rusya arasındaki çatışmaların 44. gününde yaşananlar...

Ukrayna - Rusya arasındaki çatışmaların 44. gününe girildi. Ukrayna ordusu Luhansk bölgesinde Rus ordusunun birkaç kilometre itildiğini öne sürdü. Kremlin'den ise önemli sayıda asker kaybımız var açıklaması geldi. Rus ordusu Ukrayna'da bir tren istasyonunu vurdu. Roket saldırısında 30'dan fazla kişinin öldüğü belirtildi.

Rus ordsusu Kiev kuşatmasını kaldırınca çatışmalar kentin doğusunda yoğunlaştı. Kramatorsk kentinde sivil yerleşim yerleri de saldırıların hedefi oluyor. Reuters haber ajansı Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren istasyonunun Rus ordusu tarafından vurulduğu bilgisini geçti. 

Çatışmalardan kaçmak için tahliye bekliyorlardı
İstasyonun roketlerle vurulduğu ve en az 30 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırı nedeniyle 100'den fazla kişi yaralandı. Tren istasyonundakiler ülkenin batısına doğru gitmeye çalışıyordu. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca Ukraynalı batıya göç etti.

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