Rusya Ukrayna savaşındaki en korkunç katliam! Rusya tren garını vurdu her yer ceset

4 bin kişi vardı : Kramatorsk Belediye Başkanı ise saldırı esnasında istasyonda çocuk çocuk, yaşlı ve kadın olmak üzere 4 bin kişinin olduğunu aktardı. Tren istasyonundakiler ülkenin batısına doğru gitmeye çalışıyordu. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca Ukraynalı batıya göç etti.