Rusya Ukrayna savaşındaki en korkunç katliam! Rusya tren garını vurdu her yer ceset
RUSYA Ukrayna savaşının 44. gününde korkunç bir katliama imza attı. Rus ordusu, Kramatorks'ta sivillerin toplandığı bir tren istasyonunu füze ile vurdu. Tren garından gelen görüntüler dehşete düşürdü. Savaşın korkunç yüzünü gösteren katliama dünyadan tepki yağıyor. Roket saldırısında 30'dan fazla kişinin öldüğü belirtildi. Rusya ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasını reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırının ardından Rusya'yı sınır tanımayan bir kötülük olarak tanımladı.
Ukrayna - Rusya arasındaki çatışmaların 44. gününde Rus ordusu Ukrayna'da bir tren istasyonunu vurdu. Roket saldırısında 30'dan fazla kişinin öldüğü, 100'den fazla yaralı olduğu belirtildi. Gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Tahliye için bekleyen siviller katliama kurban gitti. Her yerde ceset ve ölenlerin eşyaları var.
Reuters haber ajansı Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren istasyonunun Rus ordusu tarafından vurulduğu bilgisini geçti. Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor. Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı.
4 bin kişi vardı : Kramatorsk Belediye Başkanı ise saldırı esnasında istasyonda çocuk çocuk, yaşlı ve kadın olmak üzere 4 bin kişinin olduğunu aktardı. Tren istasyonundakiler ülkenin batısına doğru gitmeye çalışıyordu. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca Ukraynalı batıya göç etti.
Rusya reddediyor : RİA Haber Ajansı, Rusya'nın Kramatorsk Tren İstasyonu'ndaki füze saldırısını gerçekleştirdiğini inkar ettiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, tren istasyonu saldırısında kullanılan füzenin yalnızca Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakanlık, aynı tip bir füzenin 14 Mart'ta ayrılıkçıların elindeki Donetsk bölgesinde Ukrayna tarafından 17 Rus sivili öldürmek için kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca, Rus ordusunun bugün Kramatorsk ve çevresinde hiçbir askeri hedefi bulunmadığı aktarıldı.