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Tekirdağ'da pompalı dehşeti! Pazardaki kalabalığa ateş açtı

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı saldırıda yaralanan olmazken olay anı kameraya yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde semt pazarına alışverişe gelen bir şahıs satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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