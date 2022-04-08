Cüneyt Özdemir anket yaptı, Erdoğan'ın karşısına aday olarak onun ismi çıktı!
Gazeteci Cüneyt Özdemir takipçilerine "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.
Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimin çıkması gerektiğini sordu. Özdemir'in anketine 402.269 kişi katıldı. Katılımcılardan Yüzde 66,4'ü Mansur Yavaş'ı seçerken, yüzde 15,7'si de İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nu seçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini savunanların oranı yüzde 14,5 olurken, İyi Parti lideri Meral Akşener diyenlerin oranı ise yüzde 3,4'te kaldı.