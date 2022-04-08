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16 yaşındaki tetikçi için bakın ne dedi? Midyeci Ahmet yurtdışına kaçtı diyen eşi konuştu: Sen ölen çocuğun için...

Midyeci zinciri sahibi, eski karısının dükkanının karşısına aynı isimle restoran açmıştı. Eski eş Deniz Çelebi ilk kez canlı yayında açıklama yaptı. Eski eşine seslenerek gözyaşlarına boğuldu.

Midyeci olarak tanınan Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak ilk kez hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Deniz Çelebi, "Buradan Ahmet Beye bir şey söylemek istiyorum" diyerek başladı sözlerine. Eski eşi Ahmet Çiçek'e canlı yayında seslenerek "Sen ölen çocuğun için ağlıyorsun da, iki tane çocuğun yaşıyor. Sen o iki çocuğuna sarılmayı bilmedin, bilemedin. 2 tane çocuğun var 5 ayda iki defa bile görmedin." diyerek isyan etti, gözyaşlarına hakim olamadı. Sonra da "Çocuğunun rızkının önünde engel olan bir adamsın" sözleriyle devam etti.

"Merkez şubeyi satmak istemedim"
"Ahmet Beyle evlendiğimizde bir liramız bile yoktu" diyen Deniz Çelebi, midyeci olan eski eşinin kendi restoranının karşısına aynı isimle restoran açması hakkında da konuştu. Eski eşi Ahmet Çiçek'in "merkez şubeyi satmak istediği için önlem aldım" cümlesine değindi. Bu iddiayı yalanlayarak "Ben boşanma protokolüme 'Ben yaşadığım sürece merkez şube bende, ben öldükten sonra çocuklarıma geçecek' diye bir madde eklettim. Bunun düşünen bir kadın merkez şubeyi niye satsın?" dedi.

"Tetikçiyle ilgili savcılığa suç duyurusu yok"
Deniz Çelebi, tetikçi tutulduğu yönündeki iddia için ise "Ben çektiği videodan öğrendim konuyu, bu bir iddia. Savcılığa suç duyurusu yok. Bu konunun açığa çıkmasını ben Ahmet beyden daha çok istiyorum" dedi.

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