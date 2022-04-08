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POLİTİKA

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen katıldığı bir televizyon programında "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diye tanımladım kendimi. Memleketin son noktası bu işte." ifadelerini kullandı.

TELE 1'de Ayrıntılar programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen'in siyasi kimlik tanımı gündem oldu.

İşte İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen'in canlı yayında kullandığı ifadeler:

"Beni temsil eden bir siyasi parti yoktu. Görüşler, inançlar vardı. Genel başkanımızın bu partiyi kurmasıyla da çok da güzel oldu, Siyasete girdim. kurucu il yöneticiliği yaptım. İl başkan yardımcılığı, genel idare kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı ve şimdi tekrar genel idare kurulu üyesiyim. Belki 25 seneye sığdıracağınız bir tecrübeyi ben 5 senede konsantre yaşıyorum.

Bahçelievler ilçe kongresine giderken bana herkes dedi ki "Arzu siyasette fikrini söyleme". Dedim ki; 'bu benim, beni bilmeliler'. Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diye tanımladım kendimi. Memleketin son noktası bu işte."

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