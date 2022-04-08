Oto sanayide korkunç infaz! Elazığ'daki silahlı çatışma kameraya yansıdı

ELAZIĞ'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu, 1 kişi de silah kabzasıyla darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

ELAZIĞ merkez Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta meydana gelen olayda; S.K., sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından arkadan gelen B.B.Y., silahla S.K.'ye ateş açtı. S.K.'nin de karşılık vermesinin ardından B.B.Y., kafasına isabet eden kurşun nedeni ile yere yığıldı. S.C. isimli şahıs da silah kabzasıyla darp edildi.

Olayın ardından şüpheli S.K., bölgeden kaçarken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayağına ve sırtına isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralanan S.K.'nin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.