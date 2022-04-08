Boğaz'dan "apartman" geçti

Cüneyt Özdemir anket yaptı, Erdoğan'ın karşısına aday olarak onun ismi çıktı!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm

O soruyu duyunca çileden çıktı! 'Sen kimsin ya? Edep' diyen Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz