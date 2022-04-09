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İstanbul'da 5 dakikalık yola 435 lira taksi ücreti ödedi! O anları kaydetti

İSTANBUL'da taksi skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bahçelievler'den taksiye binen bir kişi taksinin açılış ücretinin 400 liradan başlatıldığını fark etti.

İstanbul’da bir taksiye binen vatandaştan 5 dakika boyunca seyahat ettiği süre için 435 lira ücret talep edildi. Taksi sürücüsü ile yolcu arasında yaşanan tartışma sonrası mağdur olan vatandaş konuyla ilgili şikayetçi oldu. Taksiye binen yolcu açılış ücretinin 400 lira olduğunu belirttiği taksimetrenin, hızla yükseldiği anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 12.00 sıralarında Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz isimli genç, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü. Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde artı olarak 35 lira daha taksimetre ücretinin arttığını görünce taksi şoförünü uyardı.

Durumu kabul etmeyen sürücü ile genç arasında sözlü tartışma çıktı. Yolcunun ücretin yanlış olduğunu söylemesi üzerine taksi şoförünün ‘şartlar bunu gerektiriyor’ dediği öğrenildi. Tehditlere maruz kalan yolcu, ücreti ödeyerek araçtan inerken konuya ilişkin şikayetçi olacağını söyledi.
Öte yandan, taksimetre ekranında kısa süre içerisinde artan ücret cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Şartlar bunu gerektiriyor, taksimetre böyle”
Yaşanan olayda mağdur olduğunu iddia eden taksi yolcusu Ahmet Durmaz, “Gece saatleriydi. Taksiye bindim. Yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafeye gidecektim. Hiçbir problem yoktu. Ta ki taksimetreyi görene kadar. Taksi şoförü açılış ücretini olarak 400 lirayla başlatmış. Cep telefonumla taksimetreyi kayda aldım.

Sürücü kayda aldığımı fark edince ‘ne yapıyorsun’ diye çıkışmaya başladı. Taksimetrenin yanlış olduğunu söyledim. Bana cevap olarak ‘şartlar bunu gerektiriyor, taksimetre artık böyle’ diyerek cevap verdi. Ben araçtan inmek isteyince de bağırmaya başladı. Bir süre daha tartıştıktan sonra aracı sağa çekti. İndim ve 435 lira paramı aldı. Taksimetre 7 lira birden atıyordu. Cebimdeki tüm parayı neredeyse aldı. Şimdi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

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