BIST 2.393
DOLAR 14,75
EURO 16,04
ALTIN 920,54
CHP

Necmettin Erbakan'la olan anısını anlatan CHP'li Tuncay Özkan ağladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, merhum Necmettin Erbakan'la ilgili bir anısını anlatırken ağladı. Özkan, cezaevine girdiği dönemde kendisine ilk avukatı Erbakan'ın gönderdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu.

Özkan, programda merhum Necmettin Erbakan ile ilgili bir anısını paylaştı.

Necmettin Erbakan'ın Ergenekon operasyonları döneminde cezaevine girdiğinde kendisine avukat gönderen ilk kişi olduğunu söyleyen Tuncay Özkan'ın Erbakan ile ilgili anısını anlatırken ağlaması dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da pompalı dehşeti! Pazardaki kalabalığa ateş açtı
Tekirdağ'da pompalı dehşeti! Pazardaki kalabalığa ateş açtı
Oto sanayide korkunç infaz! Elazığ'daki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Oto sanayide korkunç infaz! Elazığ'daki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Cüneyt Özdemir anket yaptı, Erdoğan'ın karşısına aday olarak onun ismi çıktı!
Cüneyt Özdemir anket yaptı, Erdoğan'ın karşısına aday olarak onun ismi çıktı!
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm
O soruyu duyunca çileden çıktı! 'Sen kimsin ya? Edep' diyen Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz
O soruyu duyunca çileden çıktı! 'Sen kimsin ya? Edep' diyen Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz
Rusya en korkunç katliamı yaptı! Ukrayna Kramatorks'ta tren istasyonunu vurdu şok görüntüler
Rusya en korkunç katliamı yaptı! Ukrayna Kramatorks'ta tren istasyonunu vurdu şok görüntüler
Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi gülmekten kırdı geçirdi: Meme ucumun etrafı...
Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi gülmekten kırdı geçirdi: Meme ucumun etrafı...
Mersin'den şaşırtan anlar! Polis aracının camından kaçmaya çalıştı
Mersin'den şaşırtan anlar! Polis aracının camından kaçmaya çalıştı
Nahyabey'in Erdoğan Survivor'da skeci dillerde! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı bomba
Nahyabey'in Erdoğan Survivor'da skeci dillerde! Elektrik faturası ve Acun Ilıcalı detayı bomba
Kabus geri mi döndü? Korkunç görüntüler İstanbul'dan
Kabus geri mi döndü? Korkunç görüntüler İstanbul'dan