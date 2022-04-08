Necmettin Erbakan'la olan anısını anlatan CHP'li Tuncay Özkan ağladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, merhum Necmettin Erbakan'la ilgili bir anısını anlatırken ağladı. Özkan, cezaevine girdiği dönemde kendisine ilk avukatı Erbakan'ın gönderdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu.

Özkan, programda merhum Necmettin Erbakan ile ilgili bir anısını paylaştı.

Necmettin Erbakan'ın Ergenekon operasyonları döneminde cezaevine girdiğinde kendisine avukat gönderen ilk kişi olduğunu söyleyen Tuncay Özkan'ın Erbakan ile ilgili anısını anlatırken ağlaması dikkat çekti.