Deniz Zeyrek anlatamadı, Nevşin Mengü anlayamadı! 'Sahur programına döndük' kahkahası

FOX TV’de yayınlanan Orta Sayfa programında siyasetteki son gelişmeler ve ekonomideki kriz konuşuldu. Programın bir bölümünde Deniz Zeyrek, siyasette gerçek ile yalanın nasıl kullanıldığını, Hz. Ali ile Emevi Halifesi Muaviye arasında geçen meşhur 'deve' hikayesiyle anlatmaya çalıştı.

Ancak Deniz Zeyrek 'deve' olayını tam olarak anlatamayınca Nevşin Mengü de haliyle hikayeyi tam anlayamadı. Nevşin Mengü anlatılanı son ana kadar anlamayınca Murat Yetkin, “Yahu program sahur programına döndü” deyince gülüşmeler oldu.

Deniz Zeyrek'in anlatamadığı deve hikayesi ne?

Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe’den, bir Arap, devesiyle Şam’a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış:

– Ver o dişi deveyi bana! demiş. Tartışma büyümüş, Küfe’den gelen adam, “Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir” diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar.

Konu Muaviye’ye yansımış. Halk meydanda toplanmış… Muaviye, Küfe’den gelenle Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra, kararını açıklamış:

– Bu dişi deve Şamlınındır! Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş:

– Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?

Cemaat hep birlikte bağırmış:

– Şamlınındır!

Küfeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından bakakalırken, Muaviye onu yanına çağırmış:

– Ey Küfeli, dinle! Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil, erkektir. Ama sen Küfe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki:

“Ey Ali, Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk al!”