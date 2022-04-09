BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
YEREL

Sabah servis bekleyen çocuğa 4 köpek bir anda saldırdı

Köpek saldırısında bir haber de Avcılar'dan geldi. İstanbul Avcılar'da bir baba, okul servisi bekleyen oğlunu 4 köpeğin saldırısından son anda kurtardı.

Avcılar’da, okula gitmek için babasıyla servisi beklediği sırada köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ömer Karadağ, “Birden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı, buraları evi gibi görüyorlar” dedi.

Olay, dün saat 11.40 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde yaşanmıştı. Aziz Karadağ, 8 yaşındaki oğlunu servise bindirmek için sitenin önüne çıkarmış ve burada servis beklediği sırada oğlu ve kendisine köpek saldırmıştı. Köpeklerin saldırısıyla ufak çocuk, babasının arkasına saklanmış ve Baba Aziz Karadağ, köpeklere doğru tekmeler savurarak kendini ve oğlunu korumaya çalışmıştı.

“4 köpek birden üstümüze saldırmaya başladı”
Köpek saldırısının olduğu yere gelen 2. sınıf öğrencisi Ömer Karadağ, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ömer Karadağ, “Biz babamla burada yolda yürüyorduk. Sonra aniden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı.

Babamın ayaklarını kaldırmasıyla köpekler, yandaki dükkanlara kaçtı. Korktum, bazen eski evimizde saldırı oluyordu ama orada köpekler bir yerde kilitli duruyordu. Burada 6-7 tane köpek geziyor. Burayı evi gibi görüyor, buradan ayrılmıyorlar” diye konuştu.

Daha sonra konuşan sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Çelik, “Haftada iki üç vaka oluyor. Çocuklara saldırıyor, dün akşam en son saldırdı. burada sürü halinde geziyorlar. Bu olaylarla devam karşılaşıyoruz. Özellikle çocuklara çok saldırı oluyor. Belediyeden ekipler toplamaya gelmişti ama köpekler açık arazide kaçmaya başladı. Bizler büyük sopalarla kovuyoruz. Çocuklar da tedirgin bizler de tedirginiz” diye anlattı.

Kendi çocuğunun daha önce saldırıya uğradığını anlatan site sakini Sami Çakır, “Tekstil işi yaptığımız için sabah erken saatlerde 05.45-06.00 gibi evden çıkıyoruz. Köpekler o sessizlikte hemen saldırıya geçiyor. Büyük oğlum var, o da diyor ki sokak başına geldiğimde hemen saldırıya geçiyorlar. Tek gördüklerinde daha saldırgan hale geliyorlar” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A 101 markette rezalet görüntüler! Şarküteri reyonunda dev fareler cirit atıyor, sucuk salam....
A 101 markette rezalet görüntüler! Şarküteri reyonunda dev fareler cirit atıyor, sucuk salam....
AK Parti İBB ulaşım zammını iptal ettirecek! Müjde diyerek duyurdu
AK Parti İBB ulaşım zammını iptal ettirecek! Müjde diyerek duyurdu
Paraya para demiyor! Sosyal medyayı sallayan 'bilinçaltı uzmanı' Eylem Amine Altunkaynak kimdir eşi ve çocukları
Paraya para demiyor! Sosyal medyayı sallayan 'bilinçaltı uzmanı' Eylem Amine Altunkaynak kimdir eşi ve çocukları
Ekrem İmamoğlu duymasın! Ramazan ayında İBB'nin etkinliğinde çalınan şarkıya bak
Ekrem İmamoğlu duymasın! Ramazan ayında İBB'nin etkinliğinde çalınan şarkıya bak
Deniz Zeyrek anlatamadı, Nevşin Mengü anlayamadı! 'Sahur programına döndük' kahkahası
Deniz Zeyrek anlatamadı, Nevşin Mengü anlayamadı! 'Sahur programına döndük' kahkahası
Necmettin Erbakan'la olan anısını anlatan CHP'li Tuncay Özkan ağladı
Necmettin Erbakan'la olan anısını anlatan CHP'li Tuncay Özkan ağladı
Tekirdağ'da pompalı dehşeti! Pazardaki kalabalığa ateş açtı
Tekirdağ'da pompalı dehşeti! Pazardaki kalabalığa ateş açtı
Oto sanayide korkunç infaz! Elazığ'daki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Oto sanayide korkunç infaz! Elazığ'daki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Boğaz'dan "apartman" geçti
Boğaz'dan "apartman" geçti
Cüneyt Özdemir anket yaptı, Erdoğan'ın karşısına aday olarak onun ismi çıktı!
Cüneyt Özdemir anket yaptı, Erdoğan'ın karşısına aday olarak onun ismi çıktı!